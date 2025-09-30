Francia invia squadre anti-drone in Danimarca

BRUXELLES, – La Francia invia a Copenaghen un distaccamento militare composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti-drone a sostegno delle forze armate danesi, in risposta al recente aumento dei voli di droni non identificati.
Lo rende noto il ministero della Difesa francese in una nota dove si sottolinea che il distaccamento “opererà in piena cooperazione con le autorità danesi e nel rispetto della sovranità del nostro alleato”.
Il sostegno alla Difesa danese arriva in preparazione del vertice informale dell’Unione Europea previsto a Copenaghen l’1 e il 2 ottobre. “Questo distaccamento integra le risorse danesi ed europee schierate per l’occasione e dimostra la solidarietà europea in materia di difesa di fronte a una grave minaccia”, si legge in nella nota. ANSA