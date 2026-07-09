Migranti, fermo e multa per la nave ong Trotamar

ImolaOggi CRONACA, News 2026

nave Trotamar III

Ben 45 giorni di fermo amministrativo e 10 mila euro di multa per la Trotamar III, nave ong battente bandiera tedesca, dopo lo sbarco di 25 persone a Lampedusa

L’imbarcazione non avrebbe informato le autorità competenti per il coordinamento del soccorso, nonostante la richiesta esplicita del Comando generale delle Capitanerie di porto. “Una condotta che mette a rischio la vita stessa di chi si dichiara di voler aiutare. Le regole internazionali sul soccorso in mare valgono per tutti e vanno rispettate, senza eccezioni”, afferma il Viminale
rainews.it

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