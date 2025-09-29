Urso: ‘automotive UE al collasso, decine di migliaia di licenziamenti’

“Il settore dell’auto sta collassando in Europa: ogni giorno si annunciano chiusure di stabilimenti e migliaia, decine di migliaia di licenziamenti nell’intera filiera dell’automotive”.

Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles. “E’ quindi fondamentale affrontare con realismo, senza paraocchi ideologici ma con flessibilità e pragmatismo, quello di cui necessita la nostra Europa”, ha aggiunto.  tgcom24.mediaset.it

