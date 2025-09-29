Sconfitta Marche, Taruffi (Pd): ‘alleanza scelta giusta per vincere le politiche’

ROMA, 29 SET – “Oggi discutiamo di un’alleanza che c’è in tutte le Regioni, solo un anno e mezzo fa commentare un’alleanza di centrosinistra unita e compatta sarebbe stato fantascientifico. Siamo al primo appuntamento, vedremo al termine di questo ciclo elettorale quale sarà l’esito.

La strada è quella giusta, bisogna insistere. Oggi siamo in campo in tutte le regioni per vincere o giocarsela, fra un anno e mezzo saremo in campo per giocarci la vittoria delle politiche”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, intervistato dallo speciale Tg La 7 sulle elezioni nelle marche. (ANSA)

