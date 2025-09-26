Schlein: ‘possiamo battere la destra con la nostra agenda progressista’

Elly Schlein

La destra si può sconfiggere, “noi possiamo batterli, ma per riuscirci non dobbiamo inseguire la loro agenda, dobbiamo avere la nostra agenda progressista”

Roma, 26 set.  – Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al ‘Global progress action summit 2025’ a Londra. I progressisti devono “parlere dei problemi che i cittadini affrontano ogni giorno. Se li spingiamo sul terreno per loro meno confortevole, quello della giustizia sociale, noi possiamo vincere di nuovo”.

La leader Pd ha aggiunto: “Io credo che i dazi e la mancanza di volontà politica di questa destra di dare risposte alle condizioni delle nostre popolazioni ci metterà di nuovo in condizione di porre il tema della giustizia sociale in cima all’agenda”. (askanews)

