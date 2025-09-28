Fuggono all’alt dei Cc e si schiantano, un morto

L’auto fugge quando i carabinieri iniziano a inseguirla perché correva ad alta velocità, esce fuori di strada e si schianta su un palo

Tragedia della strada nel Trevigiano, a Castelfranco Veneto. Nell’impatto è morto Simone Stepich, di 27 anni, l’uomo alla guida, 37 anni è rimasto ferito in modo grave. Da una prima ricostruzione – riporta il Gazzettino – l’impatto è avvenuto nella frazione di Sant’Andrea.

La folle corsa sarebbe iniziata quando l’automobilista alla guida di una Ford Fusion, passando davanti a un’autoradio dei militari, ha visto che i carabinieri hanno cominciato a inseguire la macchina lanciata a alta velocità. La fuga è durata pochi istanti, l’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un palo e poi su un campo.

Sul posto i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. Il ferito è stato trasferito nell’ospedale di Treviso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica. Dai primi accertamenti è risultato che il conducente ferito guidava senza patente perché revocata.