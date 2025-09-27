Marche, sondaggio bufala su Ricci: l’ultima figuraccia del Pd

Un sondaggio mai realizzato da Swg su Le Marche agita il dibattito politico a poche ore dall’apertura dei seggi

In queste ore infatti circola la bufala di una rilevazione realizzata dall’istituto che traccerebbe un quadro sulle intenzioni di voto nella sfida tra Acquaroli e Ricci in base all’affluenza. Al punto che Alessia Morani, dem, ha scritto sui social: “A giudicare dalla quantità di bufale che fa girare la destra nelle ultime ore, il sondaggio di ieri deve averli spaventati di brutto”.

E il riferimento è appunto a un sondaggio mai realizzato, lo ripetiamo, con data 25 settembre. E così è lo stesso istituto a smentire con una nota molto chiara: “SWG comunica che il sondaggio di opinione sulle elezioni nelle Marche che sta circolando nelle ultime ore, recante data 25 settembre 2025 e nel quale sono presenti diversi scenari in base all’affluenza, è falso. Tale rilevazione non è stata realizzata, né commissionata, né diffusa da SWG. SWG si riserva ogni strumento di tutela legale dei propri interessi nelle sedi opportune”. Insomma un clamoroso errore da parte della sinistra che prova ad avvelenare, a quanto pare anche con dati falsi, le ultime ore della campagna elettorale.

E sul caso è intervenuto anche Fdi: “Fratelli d’Italia presenta un esposto ad Agcom e Procura della Repubblica di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto per il rinnovo della Regione Marche e diffuso in questi giorni: saranno le autorità competenti a valutare questa condotta, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news. Alcuni esponenti del Partito democratico, fra cui Alessia Morani, ne hanno fatto esplicito riferimento sui social network.

A smentire la veridicità della rilevazione è stata oggi la stessa società società Swg, a cui era stata attribuita. Evidentemente qualcuno, producendo una falsa carta intestata, ha inventato un sondaggio con l’intento di ‘spingere’ Ricci. Numeri creati ad hoc per provare a trarne un beneficio: la rilevazione fasulla ha girato di chat in chat, prima tra politici e giornalisti, poi tra comuni cittadini. Gli ultimi colpi di coda di una sinistra che era partita trionfante, convinta di vincere e che inizia ad assumere la consapevolezza che si scontrerà ancora una volta contro la realtà del buongoverno di Meloni in Italia e di Acquaroli nelle Marche”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

