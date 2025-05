Ex Ilva, Urso: “documenti dimostrano che la Procura ha detto il falso”

“Siamo di fronte a una gravissima anomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero. E’ stato affermato che nessuno aveva chiesto interventi urgenti per la salvaguardia dell’altoforno, ma gli atti dicono il contrario”.

E’ quanto ha detto stamani a Fabriano (Ancona) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando quanto accaduto nelle ultime ore all’ex Ilva di Taranto, in merito al sequestro dell’altoforno 1 deciso dalla magistratura.

“Parliamo di un impianto industriale strategico per il Paese che, a causa di una gestione non coordinata dell’atto giudiziario, rischia ora danni irreversibili, l’impianto e’ compromesso”, ha proseguito Urso. “Mi appello al concorso leale di tutte le istituzioni. Serve responsabilita’. Quanto accaduto a Taranto e’ un monito: senza collaborazione istituzionale non puo’ esserci rilancio ne’ tutela dell’interesse nazionale”. ServizioDi Gianluigi Basilietti. ANSA