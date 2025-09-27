Cavo Dragone: ‘solidarietà ai Paesi il cui spazio aereo è stato violato dai russi’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

ammiraglio Cavo Dragone

“Diversi alleati, tra cui Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Romania, hanno (raccontato di aver, ndr) subito violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Questi atti sono un’escalation, sono sconsiderati e mettono in pericolo vite umane.

E la Russia ne ha la piena responsabilità. Esprimo piena e inequivocabile solidarietà a tutti gli alleati il cui spazio aereo è stato violato. La risposta dell’Alleanza è stata vigorosa e continuerà a rafforzarsi”. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, alla riunione dei capi di Stato maggiore della Difesa degli Alleati a Riga.

Cavo Dragone e Zelensky

La brutale guerra d’aggressione della Russia contro l’Ucraina continua a imperversare – ha detto ancora il presidente del Comitato militare della Nato -. Le nuove tecnologie stanno trasformando la natura stessa della guerra e l’ordine internazionale basato sulle regole che ha preservato la nostra pace è messo in discussione in modo diretto e deliberato.
Come dicevano i latini: ‘Chi è pronto non viene mai colto di sorpresa’”. ANSA

Violazioni dello spazio aereo? Mosca: “isteria esaltata”

Articoli correlati

Nato, Rutte

Rutte: ‘impossibile abbattere droni da 1000 euro con missili da un milione’

Mark Rutte

Nato, Rutte: ‘stanziati due miliardi per armi Usa all’Ucraina’

Mark RUTTE

Nato, Rutte: “abbattere i jet russi se necessario”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *