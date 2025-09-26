Usa incriminato ex capo dell’Fbi James Comey

ImolaOggiESTERI, News 2025

L’ex capo dell’Fbi James Comey è stato incriminato dal gran giurì

Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto alla ministra della Giustizia Pam Bondi di perseguire i suoi rivali, fra i quali Comey. Dichiarazioni false e ostruzione di giustizia sono i due capi d’accusa mossi nei confronti di Comey. L’incriminazione segue la decisione di Trump di rimuovere un procuratore in Virginia perché scettico nel procedere e sostituirlo con una sua fedelissima.

James Comey è il primo capo dell’Fbi a essere incriminato nella storia americana. Se sarà condannato rischia fino a cinque anni di carcere. “Non ho paura, e spero che anche voi non ne abbiate. Sono innocente: ho fiducia nel sistema giudiziario” afferma in un video postato online. Aggiunge: “Io e la mia famiglia sapevano da anni che ci sarebbero stati costi per l’essersi opposti a Donald Trump. Una persona che conosco bene mi ha detto di recente che la paura è lo strumento dei tiranni, ma io non ho paura, e spero non ne abbiate anche voi. Spero che siate impegnati e votiate. Il mio cuore è distrutto per il Dipartimento di Giustizia ma ho fiducia nel sistema giudiziario federale”.

“Giustizia in America. Uno degli uomini peggiori a cui questo paese sia mai stato esposto è James Comey, l’ex capo dell’Fbi. Oggi è stato incriminato da parte del gran giurì su due capi d’accusa” afferma Donald Trump sul suo social Truth. “E’ stato così cattivo per il nostro paese, per così tanto tempo, e ora sta per essere ritenuto responsabile del suo crimine contro la nazione”, ha messo in evidenza Trump. “Nessuno è al di sopra della legge. L’incriminazione di oggi riflette l’impegno del Dipartimento di Giustizia a ritenere responsabili coloro che abusano di posizioni di potere per aver tratto in inganno gli americani. Seguiremo i fatti su questo caso”. Lo afferma la ministra della giustizia Pam Bondi su X riferendosi all’incriminazione dell’ex capo dell’Fbi James Comey, senza però mai citare il suo nome. ANSA

Articoli correlati

Federal Bureau of Investigation (Fbi)

Usa, Fbi sottopone dipendenti alla macchina della verità “per testarne la lealtà”

Jeffrey Epstein

Fbi: “Epstein non fu assassinato e non c’è una lista clienti”

capitol hill

Trump: “alcuni” agenti FBI coinvolti nell’assalto del 6 gennaio saranno licenziati