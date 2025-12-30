Zelensky: “non possiamo vincere senza supporto degli Usa”

L’Ucraina non può vincere la guerra senza il supporto degli Stati Uniti

Lo ha ribadito il presidente Volodymyr Zelensky, dicendosi convinto che Donald Trump stia lavorando a un accordo di pace. Dopo aver bollato come “classiche bugie dei russi” le notizie sul presunto raid con 91 droni contro una residenza di Vladimir Putin, il presidente ucraino ha dichiarato di non fidarsi del leader russo. “Non credo voglia la pace. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della pressione di Trump tramite sanzioni e dialogo”.

Compromesso sul Donbass: zona economica speciale

Il presidente ucraino ha tuttavia aperto a un compromesso sul Donbass, pur ribadendo che Kiev non intende abbandonare la regione russofona che comprende le oblast di Donetsk e Lugansk. “Non si tratta solo di una questione di diritto, ma anche della realtà sul terreno. Per questo abbiamo proposto, a mio avviso, un compromesso: la creazione di una zona economica speciale. Se noi arretriamo di alcuni chilometri, allora anche la Russia deve compiere passi speculari e ritirare le proprie forze di alcuni chilometri. In una tale zona economica speciale si applicheranno regole speciali”, ha osservato Zelensky. tgcom24.mediaset.it