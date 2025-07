Fbi: “Epstein non fu assassinato e non c’è una lista clienti”

Per il Dipartimento di Giustizia Usa e l’Fbi non ci sono prove che Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e finanziere poi caduto in disgrazia, abbia ricattato personaggi potenti, tenuto una “lista di clienti” o sia stato assassinato. L’amministrazione americana sta per diffondere un video, sia in versione grezza che “migliorata”, che, a suo dire, indicherebbe che nessuno è entrato nell’area della prigione di Manhattan dove Epstein era detenuto la notte in cui morì nel 2019.

Il video, dunque, corrobora la conclusione del medico legale secondo cui Epstein si è suicidato. E’ quanto si legge in un promemoria di due pagine, visionato e riportato dall’agenzia Axios. E’ la prima volta in cui l’amministrazione Trump contraddice ufficialmente le teorie del complotto sulle attività di Epstein e sulla sua morte.

Solo qualche giorno fa Sul caso Epstein, Patel confermava sì la tesi (ufficiale) del suicidio del finanziere-pedofilo, pur promettendo di fare chiarezza su questo caso controverso. Patel ha negato l’esistenza di video compromettenti dall’isola di Epstein, ma ha ammesso che eventuali prove potrebbero essere state distrutte anni fa. “Sono qui da 100 giorni, non posso rispondere per 20 anni di fallimenti,” aggiunse.

Sulla vicenda la base Maga ha espresso un forte dissenso. Il Procuratore Generale Pam Bondi, dopo aver resi pubblici alcuni file sul caso Epstein, che nulla contenevano rispetto a rapporti tra il predatore sessuale e i Democratici, aveva promesso di pubblicare altri documenti relativi a Epstein e alla presunta lista di clienti del defunto predatore sessuale. Eppure altri file non sono stati più pubblicati.

Molti esponenti dell’ala più di destra di MAGA hanno così criticato tanto il Procuratore Bondi che Patel, quasi volessero nascondere notizie specifiche. Poi quell’intervista a Fox News di Patel che confermava, prima ancora della chiusura delle indagini del dipartimento di Stato e dell’Fbi, che la morte di Epstein fu veramente un suicidio.

