Scende dall’auto dopo un incidente, marocchino gli ruba telefono e portafogli

ROMA – È sceso dall’auto che stava guidando dopo aver avuto un piccolo incidente con un altro automobilista. Tanto è bastato a un malvivente per aprire lo sportello della macchina lasciata incustodita e scappare con telefono cellulare e portafoglio appoggiati nell’abitacolo. Il predone è entrato all’opera la scorsa mattina nella zona de La Rustica ma è stato poi arrestato dalla polizia.

Rapinato durante un incidente

Erano da poco passate le 9:30 della mattina quando la vittima è rimasta coinvolta in un tamponamento senza feriti mentre percorreva via Raffaele Costi. Sceso dalla macchina per constatare i danni un malvivente – un 43enne marocchino – ha aperto lo sportello ed ha messo a segno il furto. Ad assistere in diretta all’accaduto una pattuglia del commissariato Romanina di polizia.

Agenti aggrediti

Nonostante un tentativo di fuga il 43enne è stato bloccato dalla polizia ma si è scagliato contro gli agenti che lo hanno poi fermato non senza difficoltà arrestandolo per rapina impropria.
