Picchia la moglie e molesta la figlia 11enne, albanese a processo

Non solo avrebbe picchiato la compagna, ma pure molestato (in particolare palpeggiato) la figlia dell’anno, che all’epoca dei fatti era ancora una bambina, aveva solo 11 anni: ora è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale su minore. Come scrive Bresciaoggi, l’imputato è un uomo di 39 anni di nazionalità albanese, già condannato nel 2009 per omicidio e attualmente in carcere.

La denuncia della vittima

La denuncia della vittima risale alla fine del 2023: la donna, residente in città, avrebbe raccontato delle violenze subite nei due anni precedenti. Nel corso delle indagini sarebbero poi emersi almeno 5 episodi di molestie e violenze anche a danno della figlia, all’epoca una bambina di 11 anni. L’uomo in quel momento era fuori dal carcere con la formula dell’affidamento in prova: a seguito dei fatti per lui si sono riaperte le porte della galera.

Ora è a processo con rito abbreviato, la sentenza è prevista per il prossimo 30 ottobre. La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione: la difesa dell’imputato vorrebbe invece ridimensionare l’accaduto, contrattaccando la donna che l’ha denunciato, l’avrebbe fatto soltanto per gelosia.

