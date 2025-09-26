Picchia la moglie e molesta la figlia 11enne, albanese a processo

ImolaOggiCRONACA, News 2025

tribunale aula

Non solo avrebbe picchiato la compagna, ma pure molestato (in particolare palpeggiato) la figlia dell’anno, che all’epoca dei fatti era ancora una bambina, aveva solo 11 anni: ora è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale su minore. Come scrive Bresciaoggi, l’imputato è un uomo di 39 anni di nazionalità albanese, già condannato nel 2009 per omicidio e attualmente in carcere.

La denuncia della vittima

La denuncia della vittima risale alla fine del 2023: la donna, residente in città, avrebbe raccontato delle violenze subite nei due anni precedenti. Nel corso delle indagini sarebbero poi emersi almeno 5 episodi di molestie e violenze anche a danno della figlia, all’epoca una bambina di 11 anni. L’uomo in quel momento era fuori dal carcere con la formula dell’affidamento in prova: a seguito dei fatti per lui si sono riaperte le porte della galera.

Ora è a processo con rito abbreviato, la sentenza è prevista per il prossimo 30 ottobre. La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione: la difesa dell’imputato vorrebbe invece ridimensionare l’accaduto, contrattaccando la donna che l’ha denunciato, l’avrebbe fatto soltanto per gelosia.
www.bresciatoday.it

Articoli correlati

violentata

“Ti taglio la testa”, iraniano tenta di strozzare la compagna italiana: arrestato

carabinieri rapina

Maltratta la moglie e aggredisce i carabinieri a martellate: arrestato albanese

arresto

Melfi, maltrattamenti ai familiari e violenza sessuale: arrestato ucraino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *