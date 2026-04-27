Aggredisce la fidanzata, poi minaccia di farsi esplodere: arrestato peruviano

Notte di paura nel centro di Napoli. I carabinieri sono dovuti intervenire in un’abitazione di vico Conte di Mola, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una ragazza da parte del fidanzato, ma si sono trovati di fronte una situazione ancora più grave.

L’intervento dei carabinieri

Giunti sul posto, i militari si sono imbattuti nel presunto aggressore, un 23enne di origine peruviana che, per sottrarsi al controllo, si è barricato in casa, minacciando di farsi esplodere. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile: i carabinieri sono stati costretti a evacuare l’intera area.

La minaccia del 23enne

Il 23enne si è chiuso nell’abitazione, situata a pochi metri dal Teatro Augusteo, dicendo che si sarebbe fatto saltare in aria se i carabinieri non fossero andati via. I militari, dopo una lunga trattativa, hanno convinto il giovane ad aprire la porta e sono riusciti a bloccarlo, senza che nessuno rimanesse ferito.

L’arresto e le indagini

Il giovane, incensurato, è stato arrestato per resistenza e minaccia aggravata e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare se vi sia stata l’aggressione: la giovane è stata trovata fuori dalla porta e al momento non ha ancora sporto denuncia.

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