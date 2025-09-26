Landini: ‘sciopero generale se nuovo attacco a Flotilla’

ROMA, 26 SET – “Siamo pronti allo sciopero generale se la missione di Flotilla viene bloccata, se vengono sequestrate le navi, se c’è un nuovo attacco, perché per noi l’obiettivo deve essere quello di fermare l’invasione e il governo Netanyahu, riconoscere lo Stato palestinese, far arrivare gli aiuti a Gaza e impedire il genocidio che è in corso”.

Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un incontro a Confcommercio, aggiungendo anche di considerare “grave l’atteggiamento del governo italiano”. Stasera, afferma, ci sarà un’altra riunione con i segretari generali delle categorie e regionali “ne facciamo tante, è per ragionare, monitorare e affrontare la situazione su questi punti come su altri”. (ANSA)

