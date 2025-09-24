Meloni: “escalation conviene a Putin che è in difficoltà”

ROMA, 24 SET – Quelle russe sono “provocazioni” e “penso sia importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solo a Putin e alla Russia che sono oggettivamente in difficoltà. Io penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per non cadere in queste trappole. Poi è evidente che quando c’è un aereo militare che può rappresentare una minaccia, che sorvola il proprio spazio aereo, si abbatte: questo prevedono le norme. Non che questo significhi automaticamente un’escalation”, però “io penso che noi dobbiamo fare tutto per evitare l’escalation”. Così Giorgia Meloni aggiungendo che Mosca sta “aumentando queste provocazioni”. (ANSA).

