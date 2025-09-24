Francia, professore accoltellato in aula da studente 14enne

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Francia polizia

Un insegnante è stato accoltellato da uno studente di 14 anni all’interno del liceo Robert Schuman di Benfeld, nel dipartimento francese del Basso Reno, vicino a Strasburgo. Secondo quanto riportato dall’emittente BFM TV, il giovane aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l’attacco. Si tratterebbe di un minore ospitato in una struttura d’accoglienza della zona.

L’allarme è scattato in mattinata: l’istituto è stato evacuato per motivi di sicurezza. L’insegnante, colpito mentre si trovava in aula, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle ricerche per rintracciare il ragazzo. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

machete

Francia, uomo con machete vicino a una scuola: ucciso dalla polizia

polizia Francia

Francia, attacco con coltello in un liceo ad Antibes: due feriti

testa di maiale

Parigi, teste di maiale davanti alle moschee: indaga l’anti-crimine

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *