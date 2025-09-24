Francia, professore accoltellato in aula da studente 14enne

Un insegnante è stato accoltellato da uno studente di 14 anni all’interno del liceo Robert Schuman di Benfeld, nel dipartimento francese del Basso Reno, vicino a Strasburgo. Secondo quanto riportato dall’emittente BFM TV, il giovane aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l’attacco. Si tratterebbe di un minore ospitato in una struttura d’accoglienza della zona.

L’allarme è scattato in mattinata: l’istituto è stato evacuato per motivi di sicurezza. L’insegnante, colpito mentre si trovava in aula, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle ricerche per rintracciare il ragazzo. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione. tgcom24.mediaset.it