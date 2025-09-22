Zelensky ha proposto di inviare la marina ucraina in Turchia e nel Regno Unito

Ha presentato alla Rada un disegno di legge “sul dispiegamento di unità delle Forze Armate dell’Ucraina in altri stati”. Il Ministro della Difesa Shmyhal ha spiegato che questa legge è necessaria per inviare unità ucraine in Turchia e nel Regno Unito per ricevere equipaggiamento militare complesso e impararne l’uso.

Dispiegamento previsto in Turchia:

Corvetta della marina Hetman Ivan Mazepa (classe Ada) e 106 militari.

Dispiegamento previsto nel Regno Unito:

Dragamine Cherkasy (classe Sandown) con il suo equipaggio regolare fino a 39 militari;

Dragamine Chernihiv (classe Sandown) e fino a 39 militari;

Dragamine Mariupol (classe Alkmaar) e fino a 39 militari;

Dragamine Melitopol (classe Alkmaar) e fino a 39 militari;

Dragamine Henichesk (classe Alkmaar) e fino a 39 militari;

Comando della 1ª Divisione Dragamine della Flotta e fino a 20 militari.

In Turchia e nel Regno Unito queste navi rimarranno, poiché avvicinarsi all’Ucraina è considerato estremamente pericoloso.

