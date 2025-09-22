Milano, distrugge 10 auto parcheggiate: arrestato marocchino

Prende a calci e pugni 10 auto parcheggiate in strada a Milano: arrestato

Calci e pugni contro le auto in sosta. Sono almeno dieci le vetture che nella serata di mercoledì sono state danneggiate: i proprietari le avevano lasciate in sosta lungo via Anguissola, in zona Bande Nere, e le hanno ritrovate con gli specchietti rotti e ammaccature. In manette, arrestato dai carabinieri, è finito un 40enne.

Dopo una segnalazione, i militari del Radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno trovato l’uomo che non era in sé, forse alterato dopo aver assunto alcol. In sette hanno presentato una denuncia ai carabinieri e nell’ambito degli accertamenti sono stati ascoltati anche diversi testimoni. Ora il 40enne è stato arrestato: è accusato di danneggiamento

