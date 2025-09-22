Hillary Clinton: “Usano l’omicidio di Kirk per attaccare gli avversari”

Hillary Clinton

“Penso che questo sia proprio il tipico schema autoritario. Stanno prendendo un crimine terribile, l’orribile omicidio di Charlie Kirk, e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici”. Lo ha dichiarato l’ex segretario di Stato Hillary Clinton, nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 2024 parlando della reazione dei vertici americani dopo l’assassinio dell’influencer conservatore.

In questi momenti, “la leadership dovrebbe cercare di unire le persone, invece stiamo assistendo a una maggiore divisione”, ha proseguito la ”Democratica”, definendo la sospensione del programma di Kimmel “un esempio molto chiaro” di censura statale.

Trump: “Democratici malati”

“È terribile” che 58 parlamentari democratici abbia votato contro la risoluzione alla Camera per onorare Charlie Kirk. Lo ha detto Donald Trump, definendo gli esponenti liberal “squilibrati e malati”.
