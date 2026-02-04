“E’ stata Hillary Clinton a imporre la censura in Europa”

Nel video in fondo all’articolo, le dichiarazioni del prof. Jonathan Turley, avvocato americano, scrittore, commentatore e analista legale, professore di diritto alla George Washington University Law School
La Heritage Foundation denuncia che Hillary Clinton è stata direttamente coinvolta nella decisione dell’Unione Europea di utilizzare il Digital Services Act per fare pressione su Elon Musk e sull’America affinché applicasse la censura. Hillary Clinton è addirittura volata all’estero per un incontro a questo scopo.
“La libertà di parola è in caduta libera in Europa — Loro (l’Unione Europea) si sono riuniti a Berlino, ed è stato il raduno più contrario alla libertà di parola a cui abbia mai preso parte. C’era Hillary Clinton, e ha davvero alimentato la rabbia.
Quando Twitter è stata acquistata da Elon Musk, quest’ultima ha chiesto all’UE di utilizzare il famigerato Digital Services Act, una delle leggi più contrarie alla libertà di parola degli ultimi decenni. E ha chiesto all’UE di utilizzare il DSA (Digital Services Act) per imporre la censura ai cittadini americani, costringendo persone come Musk a censurare.
È un atto straordinario da parte di qualcuno che un tempo era un candidato presidenziale”
🚨 Heritage Foundation exposes Hillary Clinton was directly behind getting the European Union to use their Digital Services Act to pressure Elon Musk and America back into censorship
Hillary Clinton flew overseas for a meeting to facilitate this against America
