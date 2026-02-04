“E’ stata Hillary Clinton a imporre la censura in Europa”

Nel video in fondo all’articolo, le dichiarazioni del prof. Jonathan Turley, avvocato americano, scrittore, commentatore e analista legale, professore di diritto alla George Washington University Law School

La Heritage Foundation denuncia che Hillary Clinton è stata direttamente coinvolta nella decisione dell’Unione Europea di utilizzare il Digital Services Act per fare pressione su Elon Musk e sull’America affinché applicasse la censura. Hillary Clinton è addirittura volata all’estero per un incontro a questo scopo.

“La libertà di parola è in caduta libera in Europa — Loro (l’Unione Europea) si sono riuniti a Berlino, ed è stato il raduno più contrario alla libertà di parola a cui abbia mai preso parte. C’era Hillary Clinton, e ha davvero alimentato la rabbia.

Quando Twitter è stata acquistata da Elon Musk, quest’ultima ha chiesto all’UE di utilizzare il famigerato Digital Services Act, una delle leggi più contrarie alla libertà di parola degli ultimi decenni. E ha chiesto all’UE di utilizzare il DSA (Digital Services Act) per imporre la censura ai cittadini americani, costringendo persone come Musk a censurare.

È un atto straordinario da parte di qualcuno che un tempo era un candidato presidenziale”