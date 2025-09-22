Esasperazione per i crimini dei migranti, Olanda in rivolta

Dopo Gran Bretagna e Francia tocca ai Pesi bassi; sono scoppiati disordini mai visti perché i cittadini sono esasperati dai crimini dei migranti e dall’indifferenza dello stato per la sicurezza degli olandesi. L’invasione di irregolari è sempre più incontrollabile e la rabbia, ignorata per decenni, è scoppiata in rivolte con macchine della polizia incendiate e attacchi che hanno costretto le forze di sicurezza a ritirarsi.

La criminale incompetenza dei governi (di centro destra e di centro sinistra), la incredibile indisponibilità dei giudici a tenere in carcere i criminali e la vergognosa accusa di razzismo a quanti hanno denunciato, in questi anni, la follia di queste politiche, ora danno i loro frutti avvelenati, portando i Paesi europei in una vera e propria guerra civile.

“Danni e drammi dell’immigrazione clandestina”

