“Rivogliamo il nostro Paese”, proteste per la remigrazione a Manchester

Sventolano le bandiere della Union Jack e scandiscono lo slogan “Rivogliamo il nostro Paese”

I sostenitori del partito di destra Britain First manifestano a Manchester. Nelle ultime settimane, in tutto il Regno Unito, si sono svolte proteste anti-immigrazione, alimentate dalle manifestazioni nell’Essex dopo che un “richiedente asilo” è stato accusato di violenza sessuale su una minorenne a luglio.

Per l’imponente “Marcia per la reimmigrazione” (ritornare nel luogo d’origine) guidata da Britain First, le strade sono state invase da bandiere britanniche e inglesi, mentre i manifestati chiedevano l’espulsione dei migranti clandestini.

Contemporaneamente, si è svolta anche la solita ridicola contro-manifestazione di immigrofili di sinistra che hanno esposto il cartello: “Manchester è antifascista”.