Brivio, due ragazze travolte e uccise da un’auto: arrestato straniero

Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita nella tarda serata di venerdì 20 settembre a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un’automobile mentre camminavano lungo il ciglio della strada. Le giovani erano in compagnia di una terza amica, 20enne, rimasta miracolosamente illesa. Il gruppo si stava recando alla festa del paese, dove era in corso un concerto molto partecipato.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22:00 lungo via per Airuno, nei pressi della palestra comunale, su un tratto della provinciale noto per la scarsa illuminazione. L’auto, una vettura guidata da un uomo di 34 anni, di origini straniere, avrebbe prima urtato una macchina parcheggiata e poi colpito in pieno le ragazze.

Le due giovani sono morte sul colpo. Il conducente è stato arrestato dopo gli accertamenti sul suo stato psicofisico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e i soccorsi della Croce Rossa di Olgiate. L’intera zona è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Chi sono le vittime

Le vittime si chiamavano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni residenti nella zona. La giovane sopravvissuta è una coetanea originaria di un comune della Brianza lecchese. Le tre amiche avevano deciso di raggiungere insieme la festa paesana, una delle più frequentate della provincia in questo periodo. Avevano lasciato l’auto in un parcheggio vicino alla palestra comunale e si stavano dirigendo a piedi verso il centro della manifestazione, dove era in corso un concerto. La notizia della tragedia ha profondamente scosso la comunità locale, che si è stretta intorno alle famiglie delle ragazze.

Chi è il conducente: accertamenti in corso

Alla guida della vettura che ha investito le giovani c’era un uomo di 34 anni, di origini straniere. Dopo l’impatto, sarebbe stato fermato a pochi metri di distanza da alcuni presenti. I carabinieri della compagnia di Merate lo hanno subito sottoposto ad accertamenti sullo stato psicofisico. In base a quanto si è appreso, l’uomo è stato arrestato in seguito ai primi risultati degli esami clinici. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze esatte: secondo alcune ipotesi, il conducente potrebbe aver cercato di evitare un altro veicolo prima di finire contro una macchina parcheggiata e, infine, contro le ragazze.

