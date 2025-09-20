Mosca: “mai violato lo spazio aereo estone”

caccia russi MiG-31

Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone

“Tre caccia russi MiG-31 hanno completato un volo programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad. Il volo è stato condotto nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo, senza violare i confini di altri stati, come confermato da un monitoraggio oggettivo”, ha detto il ministero citato dalla Tass.

Durante il volo, i jet “non hanno deviato dalla rotta aerea concordata e non hanno violato lo spazio aereo estone. La rotta di volo si trovava sulle acque neutrali del Mar Baltico”. ANSA

Nato: ‘jet russi hanno violato lo spazio aereo estone’. UE: “risponderemo”

