“L’unico modo per fermare le guerre è fermare i guerrafondai”

PIAZZA LIBERTA’, replica della puntata di sabato 10 maggio 2025. Ancora una volta Armando Manocchia torna a parlare delle politiche distopiche dell’Unione europea.

Con il professor Leonardo Dini, docente di filosofia e di etica economica, si parla della ferocia del progetto europeo e, nello specifico, dell’assurdo e costosissimo programma di riarmo di questa Europa tiranna – nata sul falso e gestita con l’inganno col l’obiettivo di depredare, desovranizzare e impovevire e controllare una massa di schiavi – dove già una persona su cinque vive in povertà.

Nonostante ciò, Mattarella ha sottolineato: “celebriamo la Festa dell’Europa; con essa gli enormi progressi di quel cammino comune che ha portato pace, stabilità e prosperità nel continente”. Crosetto, poveretto, senza vergogna alcuna, è andato oltre: “la forza conterà più delle conquiste sociali (quindi dei diritti) e dei valori”.

E che dire di Meloni che non ha chiari neanche i concetti di ‘coerenza’ e di ‘patriota’ che usa a sproposito?

