Spese militari, Crosetto: ‘momento difficile, la forza conterà più dei valori’

“Viviamo in un momento difficile, sempre più difficile, drammatico, il più difficile degli ultimi 70 anni” dove “la forza conterà più delle conquiste sociali e dei valori” e “questo cambia tutto”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto alla seconda edizione della AeroSpace Power Conference a Roma, trasmesso in streaming dai canali della Aeronautica Militare.

“Io temo che noi stiamo – ha aggiunto – vivendo tempi nei quali ogni Paese inseguirà la forza, in cui il valore dei Paesi non sarà più quello delle conquiste sociali, ma del peso e della forza che avranno: quella economica, quella finanziaria, quella militare, quella delle materie prime. La forza conterà più delle conquiste sociali e dei valori che noi pensavamo fossero quelli che dovessimo inseguire. E questo cambia tutto, cambia anche l’approccio che devono avere le forze armate, che devono avere la difesa, che devono avere gli Stati. In un mondo che cambia come valori e come prospettive, cambia anche in modo radicale ogni singolo giorno la tecnologia. E noi inseguiamo come forze armate ogni singolo giorno l’evoluzione della tecnologia”. (askanews)