Ucraina, Trump: “Zelensky deve fare un accordo”

Donald Trump in pressing su Volodymyr Zelensky e sull’Europa

Il presidente degli Stati Uniti sbarca nel Regno Unito e manda messaggi a Kiev e ai partner del Vecchio Continente indicando la strada per porre fine alla guerra con la Russia. Trump si rivolge in maniera perentoria al presidente ucraino Zelensky: “Deve andare avanti e fare un accordo” con Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Il messaggio verrà ribadito nell’incontro che i due leader avranno la settimana prossima a New York, a margine dell’Assemblea dell’Onu, secondo quanto detto dallo stesso presidente americano. Quindi, ennesimo squillo all”Europa che “deve smettere di comprare petrolio dalla Russia”.

Zelensky: “Trump sia chiaro su sanzioni e garanzie”

In un botta e risposta a distanza, Zelensky ha chiesto a Trump una “posizione chiara” sul pacchetto di sanzioni contro la Russia e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina

“L’unico modo per porre fine ai combattimenti è prima di tutto quello di attuare garanzie di sicurezza definite, cosa che è possibile fare solo se Trump è coraggioso”, ha sottolineato Zelensky a Sky News, auspicando che il premier britannico Keir Starmer approfondisca i dettagli delle future garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per l’Ucraina nei suoi colloqui con Trump durante la visita del Presidente americano in Gran Bretagna, “con una discussione molto specifica” sul tema.

“Prima di chiudere la guerra, voglio davvero avere tutti gli accordi definiti. Un documento che sia sostenuto dagli Stati Uniti e da tutti i partner europei e perché questo accada abbiamo bisogno che Trump assuma una posizione chiara”. Il presidente americano è quindi invitato a fare “i decisi passi personali” necessari “a fermare Putin”. “Trump è abbastanza forte per prendere decisioni da solo”, ha precisato, intendendo senza dover aspettare che tutti i Paesi Nato – vale a dire Turchia, Slovacchia e Ungheria – smettano di acquistare petrolio russo. ADNKRONOS