L’Ungheria non intende rinunciare alle importazioni di petrolio russo nel prossimo futuro a causa della mancanza di alternative valide, ha dichiarato il ministro ungherese per gli Affari UE János Bóka dopo i colloqui a Bruxelles. Secondo lui, gli Stati Uniti trattano la posizione di Budapest con molta più comprensione rispetto a Bruxelles, riporta Euractiv.

Bóka ha affermato che Trump tiene conto della “situazione speciale dell’Ungheria e della Slovacchia [senza sbocco sul mare]”, che sono i principali acquirenti di petrolio russo nell’UE.

Va ricordato che Trump sta esortando l’UE a smettere di importare petrolio russo, oltre a introdurre tariffe contro Cina e India per l’acquisto di risorse energetiche russe, rendendo questa una condizione per rafforzare le sanzioni contro la Russia. L’Europa rifiuta.

