Ungheria: ‘non rinunceremo al petrolio russo’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Orban

L’Ungheria non intende rinunciare alle importazioni di petrolio russo nel prossimo futuro a causa della mancanza di alternative valide, ha dichiarato il ministro ungherese per gli Affari UE János Bóka dopo i colloqui a Bruxelles. Secondo lui, gli Stati Uniti trattano la posizione di Budapest con molta più comprensione rispetto a Bruxelles, riporta Euractiv.

Bóka ha affermato che Trump tiene conto della “situazione speciale dell’Ungheria e della Slovacchia [senza sbocco sul mare]”, che sono i principali acquirenti di petrolio russo nell’UE.

Va ricordato che Trump sta esortando l’UE a smettere di importare petrolio russo, oltre a introdurre tariffe contro Cina e India per l’acquisto di risorse energetiche russe, rendendo questa una condizione per rafforzare le sanzioni contro la Russia. L’Europa rifiuta.
https://t.me/ukraine_watch/47852

Articoli correlati

Orban

Orban: “le minacce di Zelensky all’Ungheria non passeranno inosservate”

Trump

Ucraina, Trump a Orban: “tolga il veto per adesione alla UE”

Viktor Orban

Ucraina, Orban: “La Russia ha vinto la guerra”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *