Ucraina, Zelensky chiede a Trump una “posizione chiara”

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump una “posizione chiara” per porre fine al conflitto in Ucraina

Il presidente ucraino ha sottolineato la necessità di “passi decisivi” da parte del presidente americano per “intimorire” Vladimir Putin, a partire da nuove sanzioni contro la Russia, oltre a ribadire la richiesta di garanzie di sicurezza per Kiev. Si è inoltre augurato che proprio su quest’ultimo punto il premier britannico Keir Starmer possa discutere con Trump, che arriva oggi nel Regno Unito per la sua seconda visita di Stato nel Paese.

Rubio: Trump vedrà “probabilmente” Zelensky la settimana prossima

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà “probabilmente” il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana e spera ancora di negoziare un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio. Trump ha avuto “diverse telefonate con Putin, diversi incontri con Zelensky, e probabilmente di nuovo la prossima settimana a New York”, dove si tiene l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto Rubio ai giornalisti in Israele. tgcom24.mediaset.it