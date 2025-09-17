Il Risiko va bandito. Nuoce gravemente alla UE

di Armando Manocchia – Con questo giocare a Risiko i ‘leder’ (termine romagnolo che significa ladri) si sono fatti ‘ludopatizzare’. Ma un conto è il gioco, altro è la realtà. E quale realtà!

Vorrei chiedere ai guerrafondai un solo motivo per cui il pacifinto Donald Trump, in cerca del Nobel per la Pace, dovrebbe inimicarsi la Russia e occuparsi dell’ectoplasma UE.

(Scrivetelo pure nei commenti).

I misantropi globalisti EUroinomani ambiscono ad allargare quella cloaca UE che, con i suoi ‘valori’, ci ha portato “pace, benessere e sviluppo” e che, con il loro modus operandi di estorcere, ricattare, saccheggiare, depredare, col preciso scopo di distruggere gli stati membri per fare gli Stati Uniti d’Europa, impoverendo e impaurendo i popoli europei, come ad esempio con il REARMEUROPE, per citare l’ultima scellerata idiozia.

Con una spesa di 800 miliardi di euro, solo per i capricci di alcuni apprendisti Fuhrer, in crisi di astinenza da risultati politici ed in procinto di essere mandati a casa; con una ipotetica, quanto mai eventuale e assurda guerra suicidiaria contro la Russia, mentre finanziano e sostengono il Nazilensky e gli USA ci guadagnano con le armi e con il gas – e guadagneranno con la ricostruzione (come da complice farà a Gaza) – la UE sarà ridotta alla canna del gas.

Chiudo ricordandovi che “Le Civiltà non muoiono per omicidio, ma per suicidio”,