Cade da impalcatura mentre lavora: grave 67enne

Un uomo di 67 anni è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere caduto da un’impalcatura, vicino a Coli, in provincia di Piacenza. Come riportato da IlPiacenza stava eseguendo alcuni lavori di muratura all’esterno della facciata di una palazzina quando, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri e battendo violentemente la schiena contro il metallo della struttura.

Il 118 ha inviato sul posto l’eliambulanza insieme a un’ambulanza della Croce rossa di Marsaglia e all’autoinfermieristica dell’ospedale di Bobbio. Insieme a loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

www.parmatoday.it – foto repertorio