In Polonia, durante un’incursione di ”droni russi,” un missile sparato dalla Polonia è caduto su un edificio residenziale

L’incidente è avvenuto nella città di Wyrzyki nella Voivodato di Lublino. All’inizio si pensava che un UAV fosse caduto su una casa locale, ma presto l’oggetto è stato identificato come un missile aria-aria americano AIM-120 AMRAAM, lanciato da un caccia F-16 che stava intercettando i droni. Fortunatamente, il proiettile non è esploso, poiché i meccanismi di sicurezza hanno funzionato.

Il 10 settembre, circa 20 UAV avrebbero attraversato il confine aereo della Polonia e le autorità polacche hanno dichiarato che erano russi. Poco dopo, il Ministero della Difesa bielorusso ha annunciato di aver avvertito in anticipo i colleghi polacchi dell’incursione e di aver persino abbattuto alcuni dei droni.

