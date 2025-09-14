La Polonia ritratta: non confermata violazione dello spazio aereo

Il profilo ufficiale del Comando operativo delle Forze armate polacche scrIve su X

“In merito all’attività militare del 13 settembre 2025 relativa alla minaccia di violazione del nostro spazio aereo, desideriamo informarvi che sono state intraprese azioni con tutti i mezzi disponibili per confermare le indicazioni dei sistemi radar riguardanti una possibile violazione dello spazio aereo polacco.

Le azioni intraprese non hanno confermato le indicazioni dei nostri sistemi e quindi non hanno confermato la violazione dello spazio aereo polacco.

Va sottolineato che le registrazioni del sistema potrebbero essere state causate dalle condizioni meteorologiche prevalenti, ma hanno richiesto il nostro intervento a causa della presenza di oggetti situati vicino al nostro confine. Una situazione simile si è verificata ieri in Romania, dove sono state registrate anche letture radar e il sistema di difesa aerea è stato attivato.

Tutte le decisioni prese durante l’esecuzione dei compiti da parte delle nostre forze e risorse erano finalizzate a:

* conferma dei dati ottenuti dai sistemi di radiolocalizzazione,

* garantire la massima sicurezza ai cittadini,

* contrastare i potenziali effetti di una possibile violazione dello spazio da parte di un oggetto aereo non identificato.

Il Comando Operativo delle Forze Armate rimane costantemente pronto a rispondere e le nostre azioni sono volte a garantire la sicurezza dei cittadini.”