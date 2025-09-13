Lite in strada, nordafricano accoltellato da connazionale

Brescia – Accoltellato in strada al culmine di una lite, un uomo di 45 anni di origine nordafricana è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Esine nella serata di venerdì 12 settembre. L’episodio è avvenuto in via San Filippo, nella frazione di Cogo a Piancogno. Il 45enne è stato ricoverato in codice rosso: ha riportato lesioni importanti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme al 112 è scattato attorno alle 21. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Breno e i sanitari del 118, con un’automedica e un’ambulanza dell’Associazione Santa Maria Assunta di Pisogne. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 45enne prima del trasferimento in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ferito al culmine di una lite in strada con un connazionale, poi fuggito prima dell’arrivo dei militari. Restano da chiarire le cause del violento scontro.

I carabinieri hanno avviato le indagini: al vaglio non solo la testimonianza della vittima, ma anche quelle di alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena.

www.bresciatoday.it