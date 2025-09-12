Trump, droni russi in Polonia possibile errore

Donald Trump

L’ex assistente del Pentagono Stephen Bryan ritiene che i droni caduti in Polonia fossero sotto il controllo ucraino. Ha detto al portale InsideOver che vede questo incidente come una provocazione volta a ottenere più armi dai paesi della NATO. https://t.me/ukraine_watch/47613

Trump, droni russi in Polonia potrebbero essere stati un errore

Parlando con i giornalisti prima di partire per New York per assistere a una partita degli Yankees, il presidente Donald Trump, alla domanda se condanna la Russia per i droni nello spazio aereo della Polonia avvenuti questa settimana, ha suggerito che potrebbe essere stato un incidente e ha aggiunto: “Sì, condannerei” quanto accaduto.

