Media Iran: “Non sono in corso colloqui con gli Usa”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

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L’agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte, afferma che non ci sarebbero comunicazioni dirette o indirette con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha parlato di negoziati “molto positivi”.

Fars, ripresa da Reuters on line, ha anche affermato che Trump ha fatto marcia indietro sull’idea di colpire le centrali elettriche iraniane dopo che l’Iran aveva minacciato di colpire a sua volta le centrali elettriche in tutto il Medio Oriente.

Dalla televisione di Stato iraniana è arrivata la prima reazione di Teheran alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di mettere in stand-by per cinque giorni gli attacchi verso l’Iran. La tv, in risposta alla notizia, ha mostrato una scritta sullo schermo che recita: “Il presidente degli Stati Uniti fa marcia indietro dopo il fermo avvertimento dell’Iran”.
tgcom24.mediaset.it

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