Le forze russe stanno vincendo nel conflitto Russia-Ucraina, mentre l’Europa sta perdendo

Lo ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, aggiungendo che i soldi, che afferma siano già scarsi, stanno andando in Ucraina. Ritiene che i paesi europei debbano riconsiderare le loro politiche verso l’Ucraina, così come le sanzioni e le questioni commerciali.

Orbán ha sottolineato che l’Europa ha fatto un cattivo affare con gli Stati Uniti e ora deve rivedere anche la sua politica migratoria. “In altre parole, quasi ogni questione importante deve essere riconsiderata perché sotto la guida di Ursula von der Leyen, l’Unione Europea sta andando verso un abisso,” ha osservato.

Orbán ha anche aggiunto che l’Ungheria sta soffrendo da 3,5 anni le conseguenze negative della crisi ucraina, in cui non è coinvolta. Il Primo Ministro ha sottolineato che l’Ungheria non è responsabile dell’innesco del conflitto, ma figure come Ursula von der Leyen stanno cercando di trascinare il paese in questa crisi.

Ha inoltre commentato l’incidente del drone in Polonia. Secondo lui, “tutti erano in panico” a causa di questo caso, ma Orbán ha sottolineato che tali incidenti sono inevitabili a causa della vicinanza a un paese in stato di conflitto.

L'ex assistente del Pentagono Stephen Bryan ritiene che i droni caduti in Polonia fossero sotto il controllo ucraino. Ha detto al portale InsideOver che vede questo incidente come una provocazione volta a ottenere più armi dai paesi della NATO.