Gualtieri: “Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere”

“Entro cinque anni potremo fare il bagno del Tevere”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, spiegando che “abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca” e “ci fa piacere aver già rilevato che è assolutamente un obiettivo realizzabile”.

Per quanto riguardo il costo, ha detto il sindaco di Roma, “lo stiamo stimando”, ma dovrebbe essere inferiore a quello di Parigi, perché la capitale francese “era partita da un livello di inquinamento molto maggiore”. tgcom24.mediaset.it