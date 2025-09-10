Il Pentagono frena le forniture di armi a Kiev

ImolaOggiESTERI, News 2025

patriot

Troppi pochi Patriot e sempre più raid massicci di Mosca

L’Ucraina affronta ora una crescente carenza di armi per la difesa aerea a causa del rallentamento delle consegne da parte degli Stati Uniti, proprio mentre la Russia intensifica gli attacchi missilistici e con droni. Secondo quanto riferito al Financial Times da funzionari occidentali e ucraini, la decisione del Pentagono di rivedere gli aiuti militari, avviata a giugno, ha causato spedizioni più lente e irregolari, aumentando la pressione sulle scorte di Kiev.

“È solo questione di tempo prima che le munizioni finiscano”, ha dichiarato una fonte informata sulle forniture statunitensi.

Patriot, missili Pac-3 e munizioni: cosa manca a Kiev

Il rallentamento ha riguardato soprattutto i sistemi Patriot, missili Pac-3, Stinger, Hellfire e munizioni per i caccia F-16, lasciando vuoti tra le consegne, poiché la produzione dei nuovi lotti richiede tempo. Sebbene l’Unione Europea abbia avviato forniture dirette e acquisti di armi dagli Stati Uniti per rifornire Kiev, solo una parte del materiale è effettivamente stata consegnata. Intanto Mosca ha lanciato domenica scorsa il più grande attacco aereo dall’inizio della guerra, con 805 droni Shahed e 13 missili balistici e da crociera, causando quattro vittime.

Secondo il Pentagono, la decisione è legata anche alla necessità di preservare le scorte americane, in un contesto di crescente attenzione alla minaccia cinese. Tuttavia, la Casa Bianca ha negato di “privare Kiev di munizioni vitali” e ha sottolineato che il presidente Donald Trump punta a sostenere l’Ucraina attraverso un meccanismo indiretto: vendere armi agli alleati Nato, che a loro volta possono trasferirle a Kiev. “I Paesi europei devono però fare di più, anche smettendo di acquistare petrolio russo e facendo pressione economica sui finanziatori della guerra”, ha dichiarato un funzionario. ADNKRONOS

Articoli correlati

Von der Leyen

Von der Leyen: ‘6 miliardi per alleanza con Ucraina sui droni’

Zelensky

Inverno in arrivo, situazione critica per Zelensky

Putin

Putin, ‘truppe occidentali in Ucraina sono bersaglio legittimo’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *