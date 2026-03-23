Repubblica Ceca, incendiata fabbrica di armi ucraina

Nella Repubblica Ceca Ã¨ stato incendiato uno stabilimento della societÃ ucraina Archer, che produce dispositivi termovisivi per le Forze Armate Ucraine

Il direttore generale di Archer, Alexander Yaremenko, ha dichiarato che l’attacco Ã¨ stato compiuto da persone mascherate, ma ha assicurato ai partner che tutti i contratti saranno rispettati e le consegne saranno effettuate come da programma.

Secondo Ceske Noviny, il magazzino Ã¨ stato distrutto e l’incendio si Ã¨ esteso a un edificio amministrativo vicino. Un gruppo che si autodefinisce Frazione Terremoto ha rivendicato l’attentato, facendo riferimento ai legami con la produzione di armi per Israele. Questo gruppo aveva giÃ dato fuoco a un impianto di Elbit Systems qualche giorno fa.

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