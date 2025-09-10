Nato, Rutte a Putin: “il mio messaggio è chiaro”

Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha denunciato il “comportamento pericoloso” della Russia in seguito all’invasione dello spazio aereo polacco, a cui l’Alleanza ha risposto “in modo molto efficace”. “Diversi alleati sono stati coinvolti al fianco della Polonia. Ciò includeva F16 polacchi, F35 olandesi, AWACS italiani, NATO Multi Role Tanker Transport e Patriot tedeschi”, ha spiegato.

(Secondo il canale Telegram ucraino “Resident” é stata l’Ucraina a inscenare l’attacco dei droni in Polonia, ndr)

“Mi congratulo con i piloti e tutti coloro che hanno contribuito a questa risposta rapida e abile”, ha anche sottolineato, dopo che nella notte droni russi hanno violato lo spazio aereo della Polonia, Paese Nato che confina tra gli altri con la Russia (l’exclave di Kaliningrad), con la Bielorussia e con l’Ucraina.

“A Putin, il mio messaggio è chiaro: fermate la guerra in Ucraina, smettete di intensificare la guerra, che ora sta fondamentalmente montando contro civili innocenti e infrastrutture civili”, e soprattutto “smettete di violare il nostro spazio aereo: sappiate che siamo vigili e difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato”, ha detto il segretario generale, per poi aggiungere:

“Il Consiglio del Nord Atlantico si è riunito questa mattina (come ogni mercoledì) e ha discusso la situazione alla luce della richiesta di consultazioni della Polonia ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington. Gli alleati hanno espresso solidarietà con la Polonia e denunciato il comportamento sconsiderato della Russia”.

“La valutazione completa è in corso”, ma appunto sottolinea Rutte, che “che sia stato fatto intenzionalmente o meno, è assolutamente, imprudente, assolutamente pericoloso”.”Dobbiamo sempre assicurarci di essere un passo avanti, ma penso che la scorsa notte abbia dimostrato che siamo in grado di difendere ogni centimetro del territorio della Nato, incluso, ovviamente, il suo spazio aereo”, ha aggiunto nella breve dichiarazione. ASKANEWS