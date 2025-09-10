Bolzano, rapina a supermercato: arrestato “richiedente asilo”

Bolzano – Nel tardo pomeriggio dell’8 settembre 2025, un equipaggio della Squadra Volante della Questura veniva inviato presso un supermercato nel rione Novacella, per segnalazione di una persona che, dopo aver commesso un furto, aveva anche aggredito un dipendente e un cliente.

Giunti immediatamente sul posto si ricostruiva quanto successo poco prima; l’individuo in questione era stato visto, dagli addetti alla sicurezza del supermercato, celare diversa merce e successivamente superare le casse senza pagare. A questo punto lo stesso veniva fermato da uno dei dipendenti, che chiedeva la restituzione di quanto illecitamente sottratto, causando la reazione del malfattore.

In ausilio interveniva un Carabiniere libero dal servizio, che riusciva a trattenere a fatica il soggetto, sino all’arrivo dei poliziotti che lo bloccavano definitivamente e lo accompagnavano in Questura.

Qui veniva identificato in un cittadino marocchino di 30 anni, con precedenti di polizia a carico, richiedente asilo, tratto in arresto per rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuto presso le Camere di Sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il Carabiniere, a causa della colluttazione avuta all’interno del negozio, riportava lesioni giudicate guaribili in 12 giorni.
