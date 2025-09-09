Scaglia un Pc contro il medico che lo sta visitando: arrestato marocchino

VERONA – Nuova aggressione ai danni del personale medico dei pronto soccorso

È successo all’Ospedale di Legnago (Verona) nella tarda serata di domenica 7 settembre. Un 29enne marocchino, che si trovava nel nosocomio perché era stato aggredito da connazionali, ha scagliato un personal computer contro il medico di turno che lo stava visitando.

L’arresto

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dal personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri di Legnago che hanno tentato di riportare la calma. Il 29enne però all’arrivo dei militari si è ulteriormente agitato: prima ha colpito con un pugno la guardia particolare giurata in servizio, poi ha sferrato calci contro uno dei due militari intervenuti.

A quel punto, terminate le cure del caso, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giudice oggi, lunedì 8 settembre, ha convalidato l’arresto, applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza.
