Ventimiglia, sparatoria tra migranti: due feriti

Sparatoria ieri nella notte a Ventimiglia, in via Tenda nei pressi del cimitero dove sorge una baraccopoli che ospita numerosi migranti

I due giovani coinvolti inizialmente erano fuggiti lungo il fiume Roja e non avevano chiamato i soccorsi. Sono stati trovati solo in mattinata: si tratta di due tunisini di 18 e 30 anni.

Ad avere la peggio il più giovane, ricoverato in codice rosso in ospedale con profonde ferite sia da arma da fuoco a una gamba sia da coltello a una mano e a un braccio. Il diciottenne era anche in ipotermia per aver trascorso la notte all’aperto. Meno grave il trentenne con una ferita di striscio a un polpaccio, è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri che hanno anche perquisito la tendopoli abusiva. Non è escluso che possa essere collegato a un incendio doloso nel campo, sempre la notte scorsa, il secondo rogo nelle ultime 48 ore.

Sarebbero infatti sempre più frequenti le liti tra migranti con l’esasperazione dei residenti della zona: molti di loro si sono rivolti stamani alle Forze dell’ordine, intervenute sul posto, per manifestare il proprio disagio.

www.rainews.it