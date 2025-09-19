Ventimiglia, coltellate tra migranti: fermato minorenne tunisino

Fermato dalla polizia un tunisino minorenne. Verrà trasferito in una comunità

Allarme con intervento di ambulanze e polizia, per uno scontro a coltellate avvenuto tra alcuni dei migranti che vengono assistiti ed ospitati nella sede della Croce Rossa di Ventimiglia, in via Dante. Almeno due i feriti, fortunatamente in modo lieve.

Gli agenti hanno separato i contendenti. Ancora da individuare il motivo che ha scatenato la lite scaturita nell’episodio di violenza. Gli stranieri portati in ospedale sono stati medicati e hanno una prognosi di pochi giorni. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza, la Croce Rossa prosegue l’attività, in convenzione, a sostegno dei soggetti in attesa del permesso di asilo.

