Ventimiglia, arrestato membro di cellula terroristica turca

La polizia di Ventimiglia ha arrestato un cittadino turco in virtÃ¹ di un mandato di arresto a fini estradizionali

GENOVA, 12 NOV – L’uomo era ricercato dall’autoritÃ  giudiziaria turca per sequestro di persona, imprigionamento, crimini correlati al terrorismo quale membro a tutti gli effetti di una organizzazione terroristica, con una pena da scontare di anni 8 e mesi 9 di reclusione.

Il personale del reparto prevenzione crimine, aggregato presso il Commissariato di Ventimiglia, passndo per il lungomare Roja ha sottoposto a un controllo di polizia un’auto con targa francese con a bordo 4 persone di nazionalitÃ  turca.Â Dai controlli delle banche dati Ã¨ emerso a carico di uno dei quattro un rintraccio per arresto a fini estradizionali.

A seguito di contatti con la Divisione Interpol della Direzione centrale di Polizia Criminale, la polizia ha avuto conferma del contenuto del provvedimento a carico dell’uomo, ricercato in campo internazionale dalle autoritÃ  turche a fini estradizionali per sequestro di persona, imprigionamento, crimini correlati al terrorismo quale membro a tutti gli effetti di una organizzazione terroristica, con una pena da scontare di anni 8 e mesi 9 di reclusione.

Acquisita tutta la documentazione del caso, il cittadino turco Ã¨ stato arrestato previo avviso alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e trasferito nella casa circondariale di Sanremo. (ANSA)

