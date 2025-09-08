Migranti, 484 sbarcati in Sicilia

Sei imbarcazioni, con un totale di 360 migranti, sono state soccorse dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. A comporre i gruppi, da un minimo di 23 a un massimo di 76 persone, originarie della Somalia, Pakistan, Egitto, Eritrea, Bangladesh, Iran, Iraq e Sudan.

I migranti hanno raccontato, al momento dell’approdo nel molo Favarolo a Lampedusa, d’essere partiti da Zuara e Zauiya in Libia.

Salgono a 9, compresi i gruppi di migranti trovati sull’isolotto di Lampione e in vari punti della costa di Lampedusa, gli sbarchi nelle ultime ore, con un totale di 484 persone. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 716 ospiti. https://ilsicilia.it