Cade dal cestello della gru, morto operaio di 69 anni

Infortunio sul lavoro

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, a Torino

Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell’ordine.

A quanto si apprende l’uomo, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dall’altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru. ANSA

